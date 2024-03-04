$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Очевидцы заявили о подрыве ж/д моста через реку в Самарской области

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск рано утром 4 марта. По словам источников звук взрыва был слышан около 6:15 утра по местному времени. Движение поездов по мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы.

Как пишет Telegram-канал "ЧП Самара" со ссылкой на очевидцев, из-за инцидента произошла задержка всех электропоездов из Сызрани в сторону вокзала в Самаре.

Россиянин поджег релейный шкаф и стал фигурантом дела о теракте

До этого завербованная Службой безопасности Украины женщина рассказала, как готовилась к теракту в Крыму. По ее словам, в июле 2023 года с ней на связь вышел сотрудник СБУ, представившийся Антоном. Она согласилась на сотрудничество, результатом которого должна была стать ликвидация военнослужащего Черноморского флота.

Происшествия
Видео
СБУ
Самарская Область
12
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости