В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск рано утром 4 марта. По словам источников звук взрыва был слышан около 6:15 утра по местному времени. Движение поездов по мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы.

Как пишет Telegram-канал "ЧП Самара" со ссылкой на очевидцев, из-за инцидента произошла задержка всех электропоездов из Сызрани в сторону вокзала в Самаре.