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Московский школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою

В Левобережном районе Москвы тренер по рукопашному бою дал пощечину воспитаннику, мальчик получил травму внутреннего уха и частично потерял слух. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Московский школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою
© РИА Новости

Инцидент произошел на занятиях по рукопашному бою в одной из московских секций. 11-летний подросток вместе с братом пришел на занятия, мальчики отрабатывали друг на друге удары.

В какой-то момент тренер решил разнять дерущихся, оттащил школьника и дал ему пощечину. После этого мальчик стал жаловаться на потерю слуха. Семья обратилась в больницу, у пострадавшего диагностировали повреждение структуры внутреннего уха и нейросенсорную потерю слуха.

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Наставника опросили полицейские, мужчина рассказал, что вмешался в драку братьев, потому что побоялся, что они могут нанести друг другу травмы, проводится проверка.

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