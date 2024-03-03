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После контртеррористической операции в Ингушетии завели дело

В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело после завершения контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

После контртеррористической операции в Ингушетии завели дело
© РИА Новости

Дело завели по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Следователи уже осмотрели место происшествия, нашли там и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Опубликован список ликвидированных в Карабулаке боевиков

Режим КТО ввели вечером 2 марта. Спецназ ФСБ блокировал в квартире боевиков, планировавших преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, начался бой, в результате которого шесть бойцов нейтрализовали. Операция завершилась 3 марта.

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