После контртеррористической операции в Ингушетии завели дело

В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело после завершения контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело завели по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Следователи уже осмотрели место происшествия, нашли там и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.