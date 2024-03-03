На юге Тихого океана произошло сильное землетрясение

В Тихом океане к югу-востоку от Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7, сообщила Геологическая служба США.

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Подземные толчки произошли в 16:16 по времени UTC (19:16 мск). Очаг залегал на глубине около 10 километров и находился к юго-востоку от Новой Зеландии.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.