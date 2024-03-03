Полиция Петербурга задержала четырех стрелков, не связанных друг с другом

В Санкт-Петербурге в течение суток в Центральном, Невском и Василеостровском районах города задержали трех человек из-за стрельбы, сообщила пресс-служба полиции. Еще один стрелок был задержан 2 марта во Всеволожском районе Ленинградской области.

По данным МВД, в ночь на 2 марта в полицию Центрального района обратился 20-летний петербуржец, сообщивший, что во дворе дома на улице Восстания двое человек избивают девушку и стреляют в воздух из пистолета. По прибытии на место полицейские задержали 20-летнего продавца одного из сетевых магазинов, который стрелял в воздух из пневматического пистолета, пытаясь таким образом прекратить ссору своих друзей, — девушки и ее возлюбленного.

Пневматический пистолет Stalker S17 изъят. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

Уже поздним вечером, около 22:32 в полицию Василеостровского района поступило сообщение о стрельбе во дворе дома 84 по Большому проспекту Васильевского острова. Задержали 33-местного жителя, которые «из хулиганских побуждений» стрелял в воздух из травматического пистолета.

Спустя буквально 10 минут, в 22:45, уже в полицию Невского района сообщили, что стреляют у дома 7 по Ивановской улице. Нарушителя доставили в отдел и изъяли пистолет, который направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом полиции на Ивановской улице задержан 19-летний неработающий местный житель, который произвел выстрел в землю из сигнального пистолета для того, чтобы произвести впечатление на своих друзей, — рассказали в МВД.

Четвертый случай стрельбы 2 марта произошел в области, во Всеволожске, где в 23:14 33-летний местный житель сообщил в полицию, у дома 1 по улице Доктора Сотникова неизвестный, выгуливавший собаку, стрелял в него из травматического пистолета. Полицейские задержали 36-летнего мужчину, у него изъяли «официально зарегистрированный» травматический пистолет, говорится в сообщении. Решается вопрос об уголовном деле.