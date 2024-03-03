По данным канала, сотрудники частного охранного предприятия (ЧОПа) толкнули женщину на землю, начали бить ее ногами по голове, а всех, кто мешал им это делать, отталкивали и угрожали симметричной расправой. За происходящим наблюдала менеджер магазина. Она заявляла, что уже вызвала полицию для разбирательства именно в краже.