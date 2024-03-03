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Охранники московского торгового центра избили женщину из-за подозрений в краже

В Москве охранники торгового центра (ТЦ) «Штаер» в Чертаново избили женщину из-за подозрений в краже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники частного охранного предприятия (ЧОПа) толкнули женщину на землю, начали бить ее ногами по голове, а всех, кто мешал им это делать, отталкивали и угрожали симметричной расправой. За происходящим наблюдала менеджер магазина. Она заявляла, что уже вызвала полицию для разбирательства именно в краже.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас они будут общаться со всеми участниками конфликта.

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