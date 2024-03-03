Бывший глава Центробанка РФ получил травму в своем доме

Бывший председатель Центрального банка РФ Виктор Геращенко получил травму в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал mk.ru.

По данным издания, 86-летний Геращенко разбил голову, ударившись о дверной косяк.

"Его пришлось доставить в больницу, где пенсионеру наложили швы. Их должны снять дней через пять", - говорится в сообщении.

До этого в МЧС сообщали, что альпинист из Якутска получил травму при восхождении на Эльбрус.

Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на высоте 5 тысяч метров на Эльбрусе. Для спасения пострадавшего направлен отряд специалистов МЧС Кабардино-Балкарии, к месту травмирования путешественника выдвинулись 17 спасателей и три единицы техники.