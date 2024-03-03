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Режим КТО отменили в ингушском Карабулаке

Режим контртеррористической операции (КТО) отменён в ингушском городе Карабулаке после завершения спецоперации по ликвидации боевиков. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Режим контртеррористической операции отменили в Ингушетии
© РИА Новости

«Принято решение о снятии режима контртеррористической операции», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что шесть боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии.

По данным Национального антитеррористического комитета России, боевики были приверженцами террористической организации ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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