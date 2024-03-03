Режим контртеррористической операции отменили в Ингушетии

Режим КТО отменили в ингушском Карабулаке
Режим контртеррористической операции (КТО) отменён в ингушском городе Карабулаке после завершения спецоперации по ликвидации боевиков. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«Принято решение о снятии режима контртеррористической операции», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что шесть боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии.
По данным Национального антитеррористического комитета России, боевики были приверженцами террористической организации ИГ*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.