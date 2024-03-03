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В интернете появилось видео огненного торнадо в Приморье

Уникальное природное явление удалось заснять на станции Провалово в Хасанском округе Приморья. Видео опубликовал Telegram-канал «Абзац».

На кадрах воронкообразный столб из огня и дыма движется к железнодорожным путям и приближается к переезду с домом обходчика. Из здания спешно выбегают сотрудники.

В тушении пожара принимали участие не только сотрудники МЧС, но и силы «Лесоохраны» и «Земли леопарда».

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В пресс-службе МЧС отметили, что специалистам удалось предотвратить переход огня на населённые пункты. Площадь пожара составила около 363 га.

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