На трассе в Екатеринбурге заметили голого мужчину

В Екатеринбурге начали разыскивать мужчину, бегавшего голым по трассе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте».

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Обнаженного россиянина заметили 2 марта, он бежал босиком по обочине автомобильной дороги. Портал E1.ru написал, похожего на него человека в тот же вечер видели в другом районе города. Родственники мужчины узнали его по видео и объявили в розыск. Как позже сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», екатеринбуржца нашли живым.

По данным местных СМИ, 2 марта в Екатеринбурге видели еще как минимум двух голых людей. Так, полиция проверяет появление раздетого мужчины у торгового центра «Карнавал» с мусорным пакетом в руках.