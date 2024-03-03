На Камчатке после схода лавины пропал мужчина

"По предварительным данным, днем 3 марта в районе мыса Чажма произошел сход снежной массы, в результате которого мужчина, осуществлявший патрульно-рейдовые мероприятия, пропал без вести. Организованы поисково-спасательные мероприятия, начата процессуальная проверка", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в Камчатском противолавинном центре сообщали, что в период с 1 по 3 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского муниципального района, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с Вилючинского, Козельского и Корякского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.