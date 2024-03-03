Названо число ликвидированных в Карабулаке боевиков

Спецназ ФСБ ликвидировал шестерых боевиков в ходе контртеррористической операции в Карабулаке, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в силовых структурах. Уточняется, что пострадавших среди мирного населениях и правоохранителей нет.

Нейтрализация боевиков стала результатом масштабной оперативной работы спецслужб. Правоохранители вскрыли деятельность террористического подполья, координируемого из-за рубежа.

К настоящему моменту активная фаза КТО приостановлена, стрельбы нет. Проводится зачистка квартиры, где скрывались боевики, уточняет РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео боя с боевиками, заблокированными спецназом ФСБ в одном из домов в Карабулаке. На представленной видеозаписи можно увидеть, как спецназ ведет перестрелку с боевиками, которые заняли квартиру на верхних этажах жилого дома. Кроме того, слышны звуки взрывов.