Появилось видео боя с боевиками в Карабулаке

Видео боя с боевиками, заблокированными спецназом ФСБ в одном из домов в Карабулаке, появилось в Сети, кадры опубликовал Telegram-канал 360tv. Ранее в городе объявили режим контртеррористической операции.

На представленной видеозаписи можно увидеть, как спецназ ведет перестрелку с боевиками, которые заняли квартиру на верхних этажах жилого дома. Кроме того, слышны звуки взрывов.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Ингушетии продолжается активная фаза контртеррористической операции в городе Карабулак. Согласно данным с места событий, спецназ проводит зачистку дома, в котором блокировали боевиков. Кроме того, Telegram-канал Readovka со ссылкой на местные СМИ сообщал о ликвидации двух злоумышленников, которые находились в федеральном розыске. Предположительно, это Амирхан Гуражев и Адам Оздоев, которые в прошлом году убили трех сотрудников МВД в ходе перестрелки в Малгобекском районе Ингушетии.

Ранее сообщалось, что боевики в Карабулаке могли пытаться сбежать из дома по связанным простыням, которые заметили в окне. По данным издания, террористам не дали этого сделать.