Россиянин шантажировал 15-летнего школьника интимным видео

В Пушкине задержан студент колледжа, который вымогал у подростка видео непристойного содержания шантажом и угрозами. Об этом сообщает "78.ru".

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Студент колледжа из Пушкина познакомился с 15-летним мальчиком в одном из мессенджеров, между 20-летним молодым человеком и подростком завязалась переписка, в ходе общения новый знакомый стал требовать у школьника интимное видео.