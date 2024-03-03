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Пьяный отец облил бензином и поджег дом с двумя детьми

В Иволгинском районе Бурятии пьяный мужчина облил горючей жидкостью дом, в котором находились двое его детей и устроил пожар. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Пьяный отец облил бензином и поджег дом с двумя детьми
© РИА Новости

Инцидент произошел в селе Поселье в пригороде Улан-Удэ, супружеская пара распивала спиртное, в доме вместе с родителями находились две девочки шести и девяти лет. В какой-то момент пьяный отец схватил канистру с бензином, облил горючей жидкостью вещи и устроил пожар.

Несовершеннолетних спасти не удалось, житель Бурятии и его супруга получили обширные ожоги, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным ведомства в семье воспитывалось пятеро детей, региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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