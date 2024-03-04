Примгидромет: в Приморье впервые зафиксировали огненный смерч

Ранее в соцсетях появилось видео огненного торнадо, который, по словам свидетелей, они видели впервые. На кадрах вихрь, сначала светлый, а затем потемневший, поднимается на десятки метров и двигается в сторону очевидцев. Отмечается, что видео было снято в приморском поселке Провалово Хасанского округа. По информации приморского министерства ГО и ЧС, с 1 по 2 марта на территории Хасанского округа было зарегистрировано 23 термоточки. В связи с этим краевой оперштаб увеличил силы и средства по локализации огня в три раза. Помимо краевых пожарных задействованы силы КГУ "Лесоохрана" и "Земля леопарда".