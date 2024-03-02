Один из участников боестолкновения в Ингушетии находился в розыске

Один из боевиков, заблокированных в квартире жилого дома в Карабулаке Ингушетии , находился в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов весной прошлого года. Мужчина является жителем республики, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Один из участников [боестолкновения] среди боевиков - это разыскиваемый житель региона, который принимал участие в нападении на правоохранителей весной прошлого года", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативном штабе региона журналистам сообщили о введении режима контртеррористической операции в пределах четырех улиц в Карабулаке. В информационном центре Национального антитеррористического комитета рассказали ТАСС, что спецназом ФСБ в одном из жилых домов была обнаружена и заблокирована группа боевиков.