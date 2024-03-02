Петербурженка подожгла дверь квартиры, в которой находились дети

Жительница Петербурга подожгла дверь квартиры в Приморском районе, в которой находилась женщина и две детей, передает «Фонтанка». По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

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По информации издания, на одном из федеральных каналов показали сюжет, из которого следует, что между жильцами дома на Туристской улице произошел конфликт. В результате ссоры петербурженка подожгла вещи у двери соседки.

Как пишет издание, на место приехали сотрудники полиции, которые застали обидчицу в ее квартире. Женщине 44 года, изначально правоохранители возбудили дело по статье об умышленном повреждении имущества, но арестовывать не стали. Однако в субботу, 2 марта, подозреваемую поместили в ИВС.