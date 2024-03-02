Беглов сделал заявление после инцидента в акватории Финского залива

Системы обнаружения и подавления в Санкт-Петербурге находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Александр Беглов в связи с инцидентом в акватории Финского залива.

«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона», — заявил Беглов.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал видео на котором видно, как уничтожается беспилотный летательный аппарат.