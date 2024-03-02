В Ленинградской области сработали средства ПВО

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал губернатор в Telegram.

Вечером 2 марта в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге были введены ограничения с 19:32. Они были сняты в 20:03.