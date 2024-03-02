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В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО

Силы ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, воздушные цели поражены над акваторией Финского залива.

В Ленинградской области сработали средства ПВО
© RT на русском

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Росавиация сообщила об ограничении работы Пулково в целях обеспечения безопасности полетов

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал губернатор в Telegram.

Жертв и разрушений нет, заявил Дрозденко.

Вечером 2 марта в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге были введены ограничения с 19:32. Они были сняты в 20:03.

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