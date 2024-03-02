В Ленинградской области сработали средства ПВО

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО
Силы ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, воздушные цели поражены над акваторией Финского залива.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал губернатор в Telegram.
Жертв и разрушений нет, заявил Дрозденко.
Вечером 2 марта в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге были введены ограничения с 19:32. Они были сняты в 20:03.