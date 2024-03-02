Режим контртеррористической операции ввели в российском регионе

В городе Карабулак в Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на силовые структуры региона.

По данным издания, в частном доме в Карабулаке спецназ ФСБ блокировал боевиков. На опубликованном видео слышны выстрелы и запечатлена вспышка от взрыва рядом со зданием. Как сообщает Telegram-канал «112», спецназ ФСБ блокировал террористов в частном доме. При этом в оперштабе уточнили, что операция проводится на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.