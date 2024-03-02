Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ сотрудников Следкома

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что один сотрудник Следственного комитета, пострадавший в результате атаки беспилотника на Брянскую область, находится в тяжелом состоянии. По его словам, еще три получили ранения легкой степени.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что следственная группа СК России подверглась атаке украинского беспилотника в приграничной зоне Брянской области. По его информации, у двоих сотрудников ведомства контузия, еще двое ранены. Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, на месте продолжают работать экстренные службы.