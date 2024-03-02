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Mash: в Пензенской области задержали мужчину, домогавшегося школьницы в поезде

Житель Омска приставал к школьнице из Нижнего Новгорода в поезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Россиянин домогался спящей школьницы в поезде
© РИА Новости

Инцидент произошел в пассажирском поезде, испуганная 14-летняя школьница рассказала проводникам, что проснулась оттого, что кто-то трогает ее за интимные места.

Транспортные полицейские обошли вагоны и установили личность предполагаемого злоумышленника. 42-летнего жителя Омска сняли с поезда на станции Кузнецк в Пензенской области и задержали, подозреваемый рассказал, что захотел потрогать спящего ребенка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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