В Кургане четвероклассник торговал наркотиками

В Курганской области 10-летнего школьника заподозрили в торговле наркотиками, мальчика задержали вместе со старшим подельником. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Школьника вместе с 32-летним подельником задержали в подъезде одного из жилых домов в Кургане. У четвероклассника с собой было около ста граммов синтетического опиода — карфентанила.