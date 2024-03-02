У берегов Аляски произошло землетрясение

Сотрудники Немецкого исследовательского центра геологических наук (GFZ) зафиксировали землетрясение у берегов Аляски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Магнитуда подземных толчков составила 5,3. Очаг землетрясения, в свою очередь, располагался на глубине 26 км.

Природный катаклизм начался около 11:02 мск. При этом никакой дополнительной информации, включая сведения о разрушениях и пострадавших, к текущему моменту не поступало.

27 февраля на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным национального Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зафиксировали в провинции Чанаккале.

25 февраля в казахстанском городе Алма-Ата также произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков, которые почувствовали жители населенного пункта, составила 3,0.