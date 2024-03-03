У школы Братска бездомная собака искусала ребенка
Братские следователи разбираются в обстоятельствах нападения собаки на школьника. Известно, что правоохранители возбудили уголовное дело.
«В городе Братске около одной из школ 8-летнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребенка прибежали одноклассники и спугнули животное. Дома школьника встретила мама и отвезла его в травмпункт. Возбуждено уголовное дело», - сообщает СК по Иркутской области.
Следит за делом и местная прокуратура.
Кстати, отмечается, что после укуса мальчику назначили уколы от бешенства.
Ранее сообщалось, что стая собак искусала пятилетнего ребенка в городе Шелехов Иркутской области. Ребёнка с укусами и ранами доставили в больницу.