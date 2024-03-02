Жительница Петербурга рассказала о последствиях взрыва

Петербурженка Марина Позднякова рассказала, что после взрыва покинула квартиру, выбежала на улицу и увидела огонь на балконе на втором этаже соседнего дома. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Красногвардейском районе города в районе 7 утра произошел взрыв. Он добавил, что частично пострадало остекление двух балконов. Причины произошедшего он не посчитал нужным назвать.

Позднякова пояснила, что спала, когда произошло ЧП. Она заметила, что взрыв разбудил не только ее, но и ее близких — дочку и внучку. Вся семья сразу же покинула квартиру.

«Сильного пожара не было. На втором этаже на балконе [соседнего дома] небольшое пламя, небольшой очаг. Слава богу, обошлось», — констатировала женщина.