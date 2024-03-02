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Жительница Петербурга рассказала о последствиях взрыва

Петербурженка Марина Позднякова рассказала, что после взрыва покинула квартиру, выбежала на улицу и увидела огонь на балконе на втором этаже соседнего дома. Об этом пишет РИА «Новости».

Жительница Петербурга рассказала о последствиях взрыва
© ТАСС

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Красногвардейском районе города в районе 7 утра произошел взрыв. Он добавил, что частично пострадало остекление двух балконов. Причины произошедшего он не посчитал нужным назвать.

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Позднякова пояснила, что спала, когда произошло ЧП. Она заметила, что взрыв разбудил не только ее, но и ее близких — дочку и внучку. Вся семья сразу же покинула квартиру.

«Сильного пожара не было. На втором этаже на балконе [соседнего дома] небольшое пламя, небольшой очаг. Слава богу, обошлось», — констатировала женщина.

Люди предположили, что взорвались газовые баллоны или заправка, уточнила Элеонора Демидова, жительница пострадавшего от взрыва дома. Позже, отметила она, появилась версия о взрыве беспилотника.

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