Пласт снега упал на ребенка с крыши дома в российском городе

Пласт снега рухнул с крыши дома на прохожих в Зеленодольске, Республика Татарстан. Под завалом оказался ребенок, видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ТатМедиа».

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Сход снега на прохожих зафиксировала камера улилчного видеонаблюдения. На кадрах видно, как пласт обрушился на двух мужчин и ребенка. Взрослые выбрались из-под снежной массы самостоятельно, после чего вместе еще с одним прохожим откопали ребенка. Отмечается, что его отвели в соседний магазин.