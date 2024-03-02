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Пласт снега упал на ребенка с крыши дома в российском городе

Пласт снега рухнул с крыши дома на прохожих в Зеленодольске, Республика Татарстан. Под завалом оказался ребенок, видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ТатМедиа».

Пласт снега упал на ребенка с крыши дома в российском городе
© Lenta.ru

Сход снега на прохожих зафиксировала камера улилчного видеонаблюдения. На кадрах видно, как пласт обрушился на двух мужчин и ребенка. Взрослые выбрались из-под снежной массы самостоятельно, после чего вместе еще с одним прохожим откопали ребенка. Отмечается, что его отвели в соседний магазин.

В конце февраля в городе Струнино во Владимирской области масса из снега и льда с крыши дома обрушилась на 85-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

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