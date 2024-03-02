На въезде в Крым в автомобиле нашли самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство (СВУ) из компонентов иностранного производства обнаружено на днище автомобиля при въезде в Крым на пункте пропуска «Джанкой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры республики.

Как рассказал собеседник агентства, сотрудники ФСБ России в пункте пропуска досмотрели машину, следовавшую в Крым. За рулем находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен на днище под водительским сидением.

Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего взрывотехники обезвредили СВУ. Эксперты пришли к выводу, что оно изготовлено из иностранных компонентов, поставляемых на Украину странами НАТО.