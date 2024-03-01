Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и стрельбы у ЗАЭС

"Рано утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовали, предположительно, звуки стрельбы из стрелкового оружия вблизи станции или на ней. Представители ЗАЭС сообщили экспертам МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по "защите станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не подвергалась нападению, повреждений и жертв не было", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.