В Краснодаре задержали подозреваемого, застрелившего мужчину в центре города

"Следственным отделом по Западному округу Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю по факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сегодня днем 54-летний мужчина, находясь в центре города на улице Буденного, произвел два выстрела из ружья в грудь 58-летнего мужчины. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. <…> Стрелявший задержан", - говорится в сообщении.