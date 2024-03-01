$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

В Краснодаре задержали подозреваемого, застрелившего мужчину в центре города

Уголовное дело возбуждено в Краснодаре после убийства мужчины в центре города, 54-летний подозреваемый задержан. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В Краснодаре задержали подозреваемого, застрелившего мужчину в центре города
© РИА Новости

"Следственным отделом по Западному округу Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю по факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сегодня днем 54-летний мужчина, находясь в центре города на улице Буденного, произвел два выстрела из ружья в грудь 58-летнего мужчины. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. <…> Стрелявший задержан", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются мотив и причины совершенного преступления.

Ранее в местных пабликах в социальных сетях были распространены фото и видео с места происшествия, авторы утверждают, что погибшего застрелили. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что человек был убит на улице Буденного в Краснодаре, на место выехало руководство прокуратуры округа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Происшествия
Следственный комитет
Горячая новость
Краснодарский Край
Краснодар