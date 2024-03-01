Толпа мужчин жестоко избила 15-летнюю девочку на улице

В Пермском крае толпа мужчин жестоко избила ногами на улице 15-летнюю девочку-подростка. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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По данным газеты, подростка избивала группа из шести человек под крики: «Бей ее. Бей, бей, бей, пожалуйста». Поваленная на землю девочка громко плакала, извинялась и умоляла прекратить.

После избиения обидчики забрали у пострадавшей телефон и сдали его в ломбард.

Как рассказала мать ребенка, ее избивали и ранее. Однако ей неизвестно, за что именно издеваются над девочкой. В результате семья не стала терпеть побои и написала заявление в полицию.