В Москве арестовали за госизмену россиян Коротича и Егорову

Россиян П. Коротича и В. Егорову арестовали за государственную измену. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Мещанского районного суда Москвы.

© Парламентская газета

Мужчину и женщину заключили под стражу по ходатайству следствия. Суть обвинений не раскрывается. По статье 275 Уголовного кодекса РФ фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Как писала «Парламентская газета», аналогичное дело возбудили против жителя Волгограда, который переводил деньги украинским военным. Мужчину задержали при попытке вылететь в Турцию. Армию противника он финансировал через сайт фонда, направляя средства на покупку беспилотников, раций и другой амуниции для солдат киевского режима.