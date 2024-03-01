В Подмосковье девочка выпрыгнула из окна школы

В Подмосковье шестиклассница выпрыгнула из окна школы на глазах у одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ученица одной из школ в Реутове выпала из окна во время перемены после шестого урока. Она удачно приземлилась в сугроб и почти не пострадала.

Ее одноклассники утверждают, что девочка решилась на прыжок из-за любви. Так она якобы пыталась впечатлить понравившегося ей сверстника.