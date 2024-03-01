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В центре Краснодара из ружья расстреляли бизнесмена

В пятницу днем в самом центре Краснодара - буквально в одном квартале от администрации столицы края и рядом с главным продовольственным Сенным рынком города - было совершено громкое убийство. Как сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СКР Краснодарскому краю, Следственным отделом по Западному округу города Краснодара кубанского ведомства по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ).

В центре Краснодара из ружья расстреляли бизнесмена
© Российская Газета

По версии следствия, сегодня днем 54-летний мужчина, находясь в центре города по улице Буденного, произвел два выстрела из ружья в грудь 58-летнего мужчины. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

"В настоящее время на месте происшествия работает следователь СКР, мотив и причины совершенного преступления устанавливаются. Стрелявший задержан, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Кубани.

Как сообщили источники "РГ", предварительно установлено, что убитым оказался местный бизнесмен и фермер камерунского происхождения, бывший хозяин популярного ночного клуба, находившийся в момент убийства за рулем своего автомобиля Lexus.

Трагедия произошла рядом с элитным жилым комплексом "Центральный".

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