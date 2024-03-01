В центре Краснодара из ружья расстреляли бизнесмена

В пятницу днем в самом центре Краснодара - буквально в одном квартале от администрации столицы края и рядом с главным продовольственным Сенным рынком города - было совершено громкое убийство. Как сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СКР Краснодарскому краю, Следственным отделом по Западному округу города Краснодара кубанского ведомства по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, сегодня днем 54-летний мужчина, находясь в центре города по улице Буденного, произвел два выстрела из ружья в грудь 58-летнего мужчины. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

"В настоящее время на месте происшествия работает следователь СКР, мотив и причины совершенного преступления устанавливаются. Стрелявший задержан, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Кубани.

Как сообщили источники "РГ", предварительно установлено, что убитым оказался местный бизнесмен и фермер камерунского происхождения, бывший хозяин популярного ночного клуба, находившийся в момент убийства за рулем своего автомобиля Lexus.