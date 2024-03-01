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Стали известны подробности стрельбы в центре Краснодара

Застреленным мужчиной в центре Краснодара оказался местный предприниматель и уроженец Африки. Подробности стали известны Telegram-каналу «112».

По данным канала, ранее потерпевший владел ночным клубом, а после занялся аграрным бизнесом. По предварительной информации, причиной расправы над ним могли стать размолвки в сфере предпринимательства. Известно, что 55-летний нападавший уже сдался правоохранительным органам. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.

Стрельба на улице Буденного в Краснодаре произошла 1 марта. Злоумышленник подошел к водителю внедорожника, несколько раз выстрелил в него из ружья и скрылся с места преступления.

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