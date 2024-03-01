Стали известны подробности стрельбы в центре Краснодара

По данным канала, ранее потерпевший владел ночным клубом, а после занялся аграрным бизнесом. По предварительной информации, причиной расправы над ним могли стать размолвки в сфере предпринимательства. Известно, что 55-летний нападавший уже сдался правоохранительным органам. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.