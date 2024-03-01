Легковой автомобиль въехал в толпу людей в центре польского Щецина. В результате тяжело ранены 12 человек. Водитель легковушки скрылся.
ЧП произошло перед одним из боулинг-клубов в Хшануве. До этого между посетителями клуба – гражданами Польши и Грузии – вспыхнула ссора, которая переросла в драку с применением бейсбольных бит.
Один из участников конфликта сел в свой автомобиль и въехал в толпу людей, стоявших перед клубом, а затем скрылся с места происшествия. Работники боулинга вызвали полицию. Правоохранители погнались за злоумышленником, его арестовали. Выяснилось, что у 23-летнего гражданина в крови было почти два промилле алкоголя.