Легковой автомобиль въехал в толпу людей в центре польского Щецина. В результате тяжело ранены 12 человек. Водитель легковушки скрылся.

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В октябре прошлого года нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей в Польше.

ЧП произошло перед одним из боулинг-клубов в Хшануве. До этого между посетителями клуба – гражданами Польши и Грузии – вспыхнула ссора, которая переросла в драку с применением бейсбольных бит.