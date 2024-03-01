Молодежная банда насиловала 12-летнюю девочку в течение нескольких месяцев

В прошлом году приятель пострадавшей стал принуждать ее к сексу со своими знакомыми, состоявшими в молодежной банде. Он снимал изнасилования на камеру мобильного телефона и шантажировал девочку этими видео. В некоторых случаях ее одновременно насиловали до восьми человек. Преступления совершались в подъездах венских домов и на многоуровневой парковке.