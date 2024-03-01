Названа причина пожара в многоэтажке в Серпухове

По предварительным данным, причиной пожара в пятиэтажном доме в Серпухове, в результате которого пострадали шесть человек, стал хлопок бытового газа. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области.

Сегодня в многоэтажке в подмосковном Серпухове возник пожар. По словам очевидцев, появлению огня предшествовал взрыв.

В МЧС сообщили, что горели четыре квартиры, общая площадь пожара составила 155 кв. м. В ведомстве также отметили, что было спасено семь человек, двое из которых дети.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), уточнили в Следкоме.

«В результате отравления угарным газом из разных квартир, расположенных в доме по улице Чернышевского города Серпухова в медицинское учреждение госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети. Предварительной причиной произошедшего явился хлопок бытового газа в одной из квартир дома», - говорится в сообщении ведомства.