СК прекратил дело Лерчек и ее мужа

"Уголовное дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) было возбуждено в отношении четы Чекалиных в марте прошлого года. 1 марта 2024 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест", - сказал Третьяков.