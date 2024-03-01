СК прекратил дело Лерчек и ее мужа

Главное следственное управление СК РФ полностью прекратило уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина. Об этом ТАСС сообщил адвокат Константин Третьяков.
"Уголовное дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) было возбуждено в отношении четы Чекалиных в марте прошлого года. 1 марта 2024 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест", - сказал Третьяков.
28 декабря 2023 года было закрыто дело Чекалиных по основному пункту обвинения - уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) на сумму 311 млн рублей.