Под Москвой шесть человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме

В пятиэтажке подмосковья Серпухова прогремел взрыв газа, сообщили в прокуратуре Московской области. По данным Следственного комитета, в результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали. При взрыве и последующем возгорании были повреждены четыре квартиры. Жильцов дома эвакуировали. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее стало известно, что причиной взрыва в сочинской пекарне стала разгерметизация баллона с газом, отмечает RT.