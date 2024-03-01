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В Серпухове взорвался газ в жилом доме

В пятиэтажке подмосковья Серпухова прогремел взрыв газа, сообщили в прокуратуре Московской области. По данным Следственного комитета, в результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали. При взрыве и последующем возгорании были повреждены четыре квартиры. Жильцов дома эвакуировали. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее стало известно, что причиной взрыва в сочинской пекарне стала разгерметизация баллона с газом, отмечает RT.

Под Москвой шесть человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме
© Национальная Служба Новостей
Происшествия
Следственный комитет
Московская Область
Серпухов