Суд перенес оглашение приговора экс-банкиру Хотину

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта огласит приговор экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, обвиняемому в растрате более 23 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Оглашение приговора отложено на 4 марта на 16:00 мск", - заявила секретарь суда.

Оглашение приговора откладывается уже во второй раз.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить экс-банкира к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны. Другим фигурантам дела - директору филиала "Югры" в Москве Нине Черновой прокурор попросил назначить девять лет колонии, председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - девять лет и три месяца колонии, бывшему президенту банка Дмитрию Нефедову - 9,5 года колонии. Кроме того, каждому из подсудимых гособвинение попросило назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Хотин и другие фигуранты дела вину не признают и просили суд оправдать их.

Уголовное дело в отношении Хотина слушалось почти три года. Осенью 2023 года районный суд отправил его и Нефедову в СИЗО в связи с воспрепятствованием с их стороны производству по делу. Кроме того, по информации гособвинения, Хотин допускал нарушения условий избранного ему ранее домашнего ареста. Шиляеву и Черновой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий соответственно.