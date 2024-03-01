Пожар возник в многоэтажке в подмосковном Серпухове. По словам очевидцев, появлению огня предшествовал взрыв, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, горят квартиры на 4-м и 5-м этажах в доме на улице Чернышевского.

«Очевидцы говорят, что перед этим слышали взрыв, после чего пламя охватило квартиры. На место вызваны спасатели», - отмечает газета.

На кадрах, размещенных изданием, видно, что из окон одной из квартир в панельной многоэтажке вырываются языки пламени.