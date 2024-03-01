Жилой дом загорелся в Серпухове
Пожар возник в многоэтажке в подмосковном Серпухове. По словам очевидцев, появлению огня предшествовал взрыв, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, горят квартиры на 4-м и 5-м этажах в доме на улице Чернышевского.
«Очевидцы говорят, что перед этим слышали взрыв, после чего пламя охватило квартиры. На место вызваны спасатели», - отмечает газета.
На кадрах, размещенных изданием, видно, что из окон одной из квартир в панельной многоэтажке вырываются языки пламени.
Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в московском районе Северное Чертаново. СМИ сообщали, что возгорание началось в одной из квартир на кухне. В результате пострадал один человек.
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