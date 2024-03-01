Московский бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу в Петербурге

В Петербурге москвич-бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы «Англетер». Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на Малой Морской улице возле гостиницы. Московский бизнесмен выстрелил в воздух, а затем вошел внутрь.

Задержанный рассказал, что находится в Петербурге в течение 40 дней. У него обнаружили и изъяли два «Стечкина», ТТ и автомат АК-74У. Также правоохранители нашли дымовую гранату, пять магазинов с патронами и гильзу — их отправили на экспертизу.