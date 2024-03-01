Безбилетник избил контролера в столичном метро. Видео
Москвич попытался проехать в метро без билета и избил остановившего его контролера. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 1 марта.
По ее словам, инцидент произошел 28 февраля. Сотрудница ГКУ «Организатор перевозок» остановила 41-летнего мужчину, проникшего на станцию без билета. После короткого разговора «заяц» избил контролера и сбежал.
Преступление попало на видео.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следователи изучили камеры видеонаблюдения, вычислили и задержали подозреваемого.
Похожее преступление произошло в июне прошлого года на юго-востоке Москвы. Мужчина, которого остановили за безбилетный проезд, в ходе разговора оскорбил женщину-контролера и ударил ее, после чего скрылся.