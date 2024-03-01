Безбилетник избил контролера в столичном метро

Москвич попытался проехать в метро без билета и избил остановившего его контролера. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 1 марта.

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По ее словам, инцидент произошел 28 февраля. Сотрудница ГКУ «Организатор перевозок» остановила 41-летнего мужчину, проникшего на станцию без билета. После короткого разговора «заяц» избил контролера и сбежал.

Преступление попало на видео.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следователи изучили камеры видеонаблюдения, вычислили и задержали подозреваемого.