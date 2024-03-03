У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков располагался в 675 км от города Хикс-Бэй с населением около 1,3 тысячи человек. Очаг же залегал на глубине 10 километров.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало, также не объявлялась и угроза цунами.