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Bild: в Германии военнослужащий застрелил четверых человек

Четыре человека погибли в результате стрельбы в населенном пункте Шессель (федеральная земля Нижняя Саксония). Как сообщила газета Bild, подозреваемый - военнослужащий.

В Германии военнослужащий застрелил четверых человек
© globallookpress.com

По предварительным данным, преступление было совершено в ночь на пятницу в частном доме. Издание в качестве мотива называет возможные семейные разногласия. При этом остается неизвестным, кем стрелявший приходится жертвам.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Полиция не исключает, что в его машине могут быть взрывчатка и боеприпасы. Проводятся обыски в военной части близ города Ротенбург, где, вероятно, служил злоумышленник, пишет Bild.

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