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СК возбудил дело после нападения безбилетника на женщину-контролера в московском метро

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в столичном метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По данным следствия, 28 февраля 41-летний мужчина в столичном метро был остановлен сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд. В ходе конфликта фигурант применил насилие в отношении работника учреждения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Следователями столичного управления СК изучаются записи с камер видеонаблюдение, допрашиваются очевидцы произошедшего.

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