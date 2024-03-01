«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По данным следствия, 28 февраля 41-летний мужчина в столичном метро был остановлен сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд. В ходе конфликта фигурант применил насилие в отношении работника учреждения», – говорится в сообщении.