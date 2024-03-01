В Приморском крае раскрыли убийство 14-летней давности по черепу жертвы

"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)", - сообщили в ведомстве.

Согласно версии следствия, в октябре 2010 года фигурант дела рыбачил в компании знакомых и распивал с ними спиртные напитки в 8 км от автодороги "Раздольное - Хасан - Приморский" в Хасанском районе. Когда компания возвращалась с уловом к своим автомобилям, между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого один задушил другого и скрыл следы преступления, переместив тело на другой берег реки. Родственники сообщили об исчезновении человека, проводились разыскные мероприятия, но тело обнаружить не удалось.