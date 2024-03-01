Таможенники нашли 11 кг кокаина в коробках с бананами из Бельгии

Сотрудники Балтийской таможни обнаружили крупную партию кокаина в коробках с бананами, прибывшими из Бельгии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Большом Порту Петербурга сотрудники таможни обнаружили крупную партию кокаина в бананах, прибывших из бельгийского Антверпена. 11 килограммов белого порошка направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотическое вещество.

Его примерная стоимость на черном рынке составляет около 165 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.